Autor:, in / Dead Island 2

Zombie-Action wird am besten blutig serviert: Neuer Gameplay-Trailer für Dead Island 2.

In weniger als zwei Monaten erscheint Dead Island 2 und daher spendieren Deep Silver und Dambuster Studios einen detaillierten Blick auf das Zombie-lastige Gameplay, beginnend am Anfang des Spiels im Stadtteil Bel Air in Los Angeles.

Slayerin Dani trifft hier auf Standard-Zombies (Walker, Shamblers, Runners), Variant (Grenadier-Walker) und Apex (hyper-mutierte Zombies), die alle über einzigartige Kräfte und Verhaltensweisen verfügen. Um diesen Kreaturen ordentlich einzuheizen, kann sie auf zahlreiche Waffen zurückgreifen, jede davon mit einem einzigartigen, durchschlagenden Kampfstil und endlosen Möglichkeiten für Upgrades.

Dani stammt aus den Moshpits von County Cork in Irland und ihre einzigartigen Eigenschaften als Slayerin – hartnäckig und doch ausgeglichen – eignet sich bestens für einen agilen Kampfstil. Ihr Auftrag? Zum Halperin Hotel zu gelangen.

Hier wird auch gezeigt, wie man Ablenkungsmanöver wie „Meat Traps“ einsetzt oder ein mächtiges Set von Skill-Karten kombiniert, um Dani auf ihrer Tour durch die erste Gegend des Spiels bei der Zombie-Schnetzelei zu unterstützen.

Die detaillierte Zerstückelungstechnologie von Dambuster Studios – bekannt als FLESH (Fully Locational Evisceration System for Humanoids) – bedeutet, dass es noch nie so unterhaltsam war wie hier, Zombies kunstvoll zu zerhackstückeln.

Endlich kann man auch mitansehen, wenn eine infizierte, aber dennoch immune Slayerin ihre korrumpierte DNA aktiviert und den „Raserei-Modus“ auslöst, denn da bleibt definitiv kein Auge im Schädel.

Der neue Trailer kann hier angesehen werden. Für die Erstellung des Trailers wurden einige Waffen und Skills freigeschaltet, die eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt im Spiel verfügbar sein werden.