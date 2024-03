Dead Island 2: Termin zur zweiten Story-Erweiterung

Die zweite Dead Island 2 Story-Erweiterung „SoLA“ erscheint am 17. April . Das Festival des Jahres lädt zum Totentanz ein!

Das pulsierende Herz des letzten Raves in LA wird von einem psychedelischen Beat heimgesucht, der das totale Chaos ausgelöst hat und nichts als einen verrottenden Krater voller Blut und eine bösartige Präsenz in den Schatten zurücklässt. Etwas Unbekanntes ist da draußen und es ist immer noch hungrig.

Der neue DLC wird folgende Inhalte haben:

Neue Story: Ein tödlicher Virus sucht das Tal heim und verwandelt seine Bewohner in gefräßige Zombies, während ein chthonischer Rhythmus aus dem Jenseits ruft: der Beat der Autophage. Die Spieler werden durch eine rätselhafte Warnung zum Festival gelockt und müssen die Ruinen von SoLA erforschen, um dieser außerweltlichen Bedrohung Einhalt zu gebieten.

Neue Location: Ein brutales, blutgetränktes Musikfestival im Herzen von LA (oder HELL-A, wie wir es gerne nennen), das zum Klang des Beats widerhallt, der die Lebenden in Zombies zu verwandeln droht, und das Potenzial hat, in der ganzen Welt gehört zu werden.

Neue Gegner: Der Whipper ist ein neuer Feind der Apex-Variante, der von den Autophagen in den Wahnsinn getrieben wurde. Ihr Zwang zur Selbstverstümmelung hat sie in einen schrecklichen Albtraum aus ausgeweideten Eingeweiden verwandelt, der sie in die Lage versetzt, auf Distanz zuzuschlagen.

Clotter, ein weiterer neuer, beunruhigender Apex-Zombie, kann sich in einen ekelhaften Haufen Blut verwandeln, der in dieser Form immun gegen Schaden ist, und sich dann an anderer Stelle neu formieren, um den Kampf fortzusetzen. Er ist in der Lage, einen mächtigen Strahl fauligen Blutes aus seinem Herzen abzufeuern.

Neue Legendäre Waffen: Der Ripper zum Beispiel: eine tödliche Kombination aus Baseballschläger und Kreissäge, die sich zu einer schlagkräftigen Zerstückelungsmaschine entwickelt.

Der Sawblade Launcher: eine schwere Waffe, die rotierende Sägeblätter abfeuert; die perfekte Waffe für Enthauptungen und Zerstückelungen auf Distanz.

Die zweite Erweiterung von Dead Island 2 – SoLA – wird am 17. April 2024 für Xbox, PlayStation und im Epic Game Store veröffentlicht.