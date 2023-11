Dead Island 2: Blutiger Trailer stimmt auf Zombokalypse ein

Autor:, in / Dead Island 2

Der erste Story DLC Haus für Dead Island 2 ist ab sofort erhältlich. In einer geheimnisvollen Villa in Malibu, in der die Grenzen der Moral etwas verschwommen sind, müssen die Spieler die Geheimnisse einer Sekte – und ihres rätselhaften Anführers – erforschen, während sie sich inmitten der Zompokalypse behaupten.

Um den Horror zu überleben, stehen den Spielern neue durchschlagende Waffen zur Verfügung:

K-ROSSBOW – eine auf Präzision und Tödlichkeit ausgelegte Waffe, die verheerende Feuerkraft aus großer Entfernung entfesselt und zombifizierte Gehirne mit Leichtigkeit explodieren lässt

Hog Roaster – die ultimative Einladung zur Metzelei, bei der man gleichzeitig Zombies zerschnetzelt und grillt

Dead Islands – zur Entlastung der Schultern während man die untoten Feinde ins Nirvana befördert

8 neue Skill-Karten – statten den Spieler mit einem erweiterten Arsenal an Fertigkeiten aus

Der blutige Launch-Trailer ist hier zu sehen: