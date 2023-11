Deutsche Charts: Cities: Skylines II überragt alle

Autor:, in / Deutsche Charts

In den deutschen Gaming-Charts überragt Cities: Skylines II die Konkurrenz auf dem PC.

Vom mondänen Bankenviertel über das zweckmäßige Industriegebiet bis zu den grünen Vororten erstrecken sich die städtebaulichen Möglichkeiten in Cities: Skylines II.

Der Nachfolger des vor achteinhalb Jahren veröffentlichten Aufbauhits bietet viel kreativen Spielraum und wächst in den offiziellen deutschen PC Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, über sich selbst hinaus: Während die Premium-Edition aus dem Stand den ersten Platz erobert, startet die Day One Edition an zweiter Stelle. Vorwochensieger Landwirtschafts-Simulator 22 erntet Bronze.

Der mit Abstand meistverkaufte Titel der Republik ist abermals Super Mario Bros. Wonder. Das kunterbunte Jump-’n’-Run verteidigt den Nintendo Switch-Thron vor Mario Kart 8 Deluxe.

Auch EA Sports FC 24 bleibt in Form und dominiert wie gehabt die PS5- und Xbox Series-Hitliste. Als stärkster Neuzugang debütiert die sieben Spiele umfassende Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 hier jeweils auf Rang drei. Die übrigen Tabellenführer heißen Hogwarts Legacy (Xbox One) und noch mal EA Sports FC 24 (PS4).