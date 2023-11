Grand Theft Auto V: Kostenlose Tag der Toten-Masken und mehr

Diese Woche in GTA Online: Kostenlose „Tag der Toten“-Masken, 2x Boni in Kurztrips und mehr.

Schlüpft diese Woche in GTA Online in die Schuhe von Franklin und Lamar und erfreut euch an doppelten Belohnungen in Kurztrips. In diesem bewusstseinserweiternden kooperativen Abenteuer spielt ihr das ikonische Duo und lasst Lamars Gras-Imperium LD Organics aufblühen.

Und zur Feier des Tags der Toten erhalten alle, die sich diese Woche einloggen, drei verzierte Masken.

Die Highlights der Woche:

2x GTA$ & RP für Kurztrips und Security-Aufträge

für Kurztrips und Security-Aufträge 3x GTA$ & RP für Hunting Pack (Remix)

für Hunting Pack (Remix) Drei „Tag der Toten“-Masken fürs Spielen in dieser Woche: die königliche Calaca-Maske, die romantische Calaca-Maske und die geblümte Calaca-Maske

fürs Spielen in dieser Woche: die königliche Calaca-Maske, die romantische Calaca-Maske und die geblümte Calaca-Maske Das orange DJ-Pooh-T-Shirt kostenlos fürs Einloggen

fürs Einloggen Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: der Pfister Astron (SUV), die Nagasaki Shinobi (Motorrad), der Declasse Granger 3600LX (SUV), die Western Reever (Motorrad, 40 % Rabatt) und der Obey I-Wagen (SUV)

der Pfister Astron (SUV), die Nagasaki Shinobi (Motorrad), der Declasse Granger 3600LX (SUV), die Western Reever (Motorrad, 40 % Rabatt) und der Obey I-Wagen (SUV) Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: der Enus Jubilee (SUV) und der Dewbauchee Champion (Supersportwagen)

der Enus Jubilee (SUV) und der Dewbauchee Champion (Supersportwagen) Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: der Schyster Fusilade (Sportwagen), der Ocelot Jackal (Coupé) und der Coil Voltic (Supersportwagen, 50% off)

der Schyster Fusilade (Sportwagen), der Ocelot Jackal (Coupé) und der Coil Voltic (Supersportwagen, 50% off) Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Landet an zwei Tagen in Folge in den Top 4 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet die Dinka Vindicator (Motorrad)

Landet an zwei Tagen in Folge in den Top 4 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet die Dinka Vindicator (Motorrad) Der Hauptpreis am Glücksrad: der Mammoth Patriot Mil-Spec (Geländewagen)

der Mammoth Patriot Mil-Spec (Geländewagen) Nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S: Das HSW-Premium-Testfahrzeug: der Coil Cyclone II (Supersportwagen) Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch vom Ron-Alternates-Windpark nach Elysian Island

40 % Rabatt auf Agenturbüros und die Agenturwerkstatt

auf Agenturbüros und die Agenturwerkstatt 30 % Rabat t auf Imani-Tech-Verbesserungen

t auf Imani-Tech-Verbesserungen Fahrzeugrabatte: 30 % auf die Penaud La Coureuse (Sportwagen), 40 % auf die Western Reever (Motorrad), den Dewbauchee Champion (Supersportwagen) und den Enus Jubilee (SUV), 50 % auf den Bravado Youga Classic (Transporter) und den Coil Voltic (Supersportwagen)

30 % auf die Penaud La Coureuse (Sportwagen), 40 % auf die Western Reever (Motorrad), den Dewbauchee Champion (Supersportwagen) und den Enus Jubilee (SUV), 50 % auf den Bravado Youga Classic (Transporter) und den Coil Voltic (Supersportwagen) Das Waffentransporter-Angebot der Woche: 20 % Rabatt auf Granaten

20 % Rabatt auf Granaten Für Mitglieder bei GTA+: Kostenloser Albany Brigham sowie das Love-Fist-Design, einfarbiger Streifenanzug, Skelett-Bodysuit, PRB-T-Shirt, PRB-Shorts, PRB-Hoodie, doppelte Belohnungen bei Halloween-Deathmatches, 40 % Rabatt auf alle Alien-Waffen beim Waffentransporter und mehr

Alle Informationen findet ihr außerdem auf dem Rockstar Newswire.