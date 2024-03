Call of Duty: Warzone Mobile: Jetzt offiziell weltweit verfügbar

Call of Duty: Warzone Mobile ist jetzt offiziell weltweit verfügbar.

Mobile Gaming erreicht das nächste Level. Call of Duty: Warzone Mobile ist weltweit verfügbar und steht jetzt kostenlos zum Download auf iOS und Android zur Verfügung.

Die Spieler können sofort loslegen, mit zwei bei den Fans beliebten, großangelegten Battle-Royale-Karten und einer Auswahl an klassischen Multiplayer-Karten und -Modi. Außerdem gibt es umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für mobile Steuerungen und Zugänglichkeitsoptionen, damit die Spieler auf ihre ganz persönliche Weise spielen können.

Dank der Nutzung von Call of Duty-Technologie unterstützt das Spiel den übergreifenden Fortschritt auf der Konsolen- und PC-Version von Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Modern Warfare III hinweg, sodass ihr eure Waffen, XP und mehr aufleveln könnt, egal, wo ihr seid.