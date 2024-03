Call of Duty: Warzone Mobile: Schließt euch dem globalen Kampf an

Macht euch bereit, Call of Duty: Warzone Mobile mit dem ‘Operation: Tag Null’ Start-Event actiongeladen willkommen zu heißen.

Stürzt euch in sechs verschiedene umkämpfte Zonen auf Verdansk und Rebirth Island während die gesamte Call of Duty: Warzone Mobile-Community zusammenarbeitet, um Event-Aktionen abzuschließen und Event-Punkte zu verdienen.

Mit diesen Punkten können individuelle und Community-Belohnungen freigeschaltet werden, die in Call of Duty: Warzone Mobile, Call of Duty: Warzone, und Call of Duty: Modern Warfare III verwendet werden können. Alle Informationen dazu findet ihr im Call of Duty Blog.

Seht euch den Trailer für das Call of Duty: Warzone Mobile Operation: Tag Null Start-Event hier an: