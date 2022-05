Dead or Alive 7: Kampfspiel befand sich in Entwicklung, wurde dann aber eingestellt

Autor:, in / Dead or Alive 7

Bei Team Ninja befand sich Dead or Alive in Entwicklung, wurde dann aber eingestellt.

Hiroaki Morita von Team Ninja verriet auf Twitter, dass sich ein Nachfolger von Dead or Alive in Entwicklung befand.

So sei nach der Veröffentlichung des bisher aktuellen Teils Dead or Alive 6 ein kleines Team für Updates sowie Entwicklung von Dead or Alive 7 zuständig gewesen.

Doch dann ging mit Yohei Shinbori ein wichtiges Mitglied des kreativen Teams in den Ruhestand, weshalb man die Entwicklung schließlich einstellte.

Bis zu einem neuen Teil der Kampfspielreihe dürfte es also deutlich länger dauern. Eine spätere Wiederaufnahme der Entwicklung ist grundsätzlich auch nicht ausgeschlossen.