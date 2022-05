Outriders: Spiel erwirtschafte 2021 keinen Gewinn

Der Koop-Shooter Outriders war für den Entwickler People Can Fly kein finanzieller Erfolg. Wie das Unternehmen in seinem Finanzreport berichtet, habe man mit dem durch Square Enix veröffentlichten Spiel die Gewinnzone nicht erreichen können.

Offenbar konnte Square Enix die Kosten für Entwicklung, sowie Marketing und Vertrieb nicht wieder reinholen. Dementsprechend fiel auch nichts für den Entwickler ab.

People Can Fly schrieb dazu im Finanzreport:

„Die Gruppe hat für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2021 keine Tantiemen vom Publisher erhalten, was bedeutet, dass die Nettoerlöse aus dem Verkauf von Outriders zum Berichtszeitpunkt nicht ausreichten, um die Kosten und Ausgaben des Publishers für die Entwicklung, den Vertrieb und die Promotion des Titels zu decken.“

„Seit der Fertigstellung und dem Verkauf des Spiels (was am 1. April 2021 geschah) hat das Unternehmen Anspruch auf Lizenzgebühren, die fällig werden, wenn bestimmte Erlöse (wie im Vertrag definiert) aus dem Verkauf des Spiels sicherstellen, dass der Verlag eine vorher festgelegte Höhe der Kosten deckt, die im Zusammenhang mit der Entwicklung, der Werbung und dem Vertrieb des Spiels entstanden sind. Die Höhe der Lizenzgebühren hängt von der Höhe der spezifischen Erlöse aus dem Verkauf des Spiels ab.“

„Dies wurde durch die Tantiemenabrechnung für das vierte Quartal 2021 bestätigt, die die Gruppe vom Verlag erhalten hat.“

Ende Juni erscheint mit Worldslayer die erste Erweiterung für Outriders. Dennoch sagt der Entwickler, dass man mit dem Spiel wohl niemals Gewinne erzielen wird.

„Es kann nicht garantiert werden, dass die Nettoerlöse aus dem Verkauf von Outriders in zukünftigen Perioden ausreichen, um dem Publisher die entstandenen Kosten zu decken und Lizenzgebühren an die Gruppe zu zahlen.“

Darüber hinaus liegen auch sämtliche Rechte am Spiel bei Square Enix. Einschließlich DLCs, Fortsetzungen und ähnliches.

„Im Rahmen der Entwicklungs- und Veröffentlichungsvereinbarung übertrug das Unternehmen seine bestehenden und zukünftigen geistigen Eigentumsrechte (urheberrechtlich geschützte Eigentumsrechte) an Outriders sowie an allen DLCs, Fortsetzungen und zusätzlichen spielbezogenen Produkten an den Herausgeber. Das Unternehmen verzichtete auch auf seine moralischen Rechte zugunsten des Publishers.“