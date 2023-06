Deadliest Catch: The Game: Offizieller Xbox-Trailer für alle Landratten

Deadliest Catch: The Game wird für Xbox One und Xbox Series X|S sowie für Nintendo Switch erhältlich sein. Deadliest Catch basiert auf der beliebten Fernsehserie des Discovery Channel: The Game ist ein Königskrabbenfischer-Simulator, der in der Beringsee spielt. Das Spiel wurde bereits für PC veröffentlicht und wird in den nächsten Monaten auch für PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich sein.

Das vom polnischen Studio Ultimate Games entwickelte Spiel wurde erstmals im April 2020 auf PC veröffentlicht, nachdem es im Early Access war. Ultimate Games S.A. ist für die Portierung auf Nintendo Switch und Xbox One verantwortlich. Dank der Abwärtskompatibilität kann Deadliest Catch: The Game auch auf der Xbox Series X|S gespielt werden.

Deadliest Catch: The Game ist ein realistischer Simulator, der in Zusammenarbeit mit dem Discovery Channel entwickelt wurde. Es ermöglicht den Spielern, auf der Beringsee nach Königskrabben zu fischen und dabei ein spezielles Schiff (das so genannte Krabbenfangboot) zu steuern. Das Spiel zeichnet sich durch seine Liebe zum Detail aus, und das Gameplay selbst bietet eine optimale Balance zwischen Realismus und Zugänglichkeit.

„In Deadliest Catch: The Game“ stehen die Spieler vor vielen verschiedenen Herausforderungen. Sie müssen sich nicht nur mit dem Meer, sondern auch mit der Fangquote und der späteren Krabbenwanderung auseinandersetzen. So können sie selbst herausfinden, warum der Krabbenfang als einer der schwierigsten und gefährlichsten Berufe der Welt gilt“, erklärt Rafał Jelonek, der COO von Ultimate Games S.A.

Die Entwickler des Simulators haben unter anderem fortschrittliche Methoden der Königskrabbenfischerei vorbereitet. Die Spieler müssen sich außerdem sorgfältig auf die Fahrt vorbereiten und einen korrekten Kurs einhalten. Das Gameplay von Deadliest Catch: The Game wird durch Systeme mit realistischer Wasserphysik, wechselnden dynamischen Wetterbedingungen und erweiterten Optionen zur Verbesserung des Schiffes abwechslungsreich gestaltet.

Die Veröffentlichung von Deadliest Catch: The Game auf Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch ist für den 28. Juni 2023 geplant. In diesem Jahr wird der Simulator auch für PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich sein.