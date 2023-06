Deadliest Catch: The Game: Auf der Suche nach den Königskrabben

Schaut euch in einem neuen Video Gameplay aus dem Königskrabbenfischer-Simulator auf Xbox Series X an.

Basierend auf eine beliebte Fernsehserie des Discovery Channel schickt euch Deadliest Catch: The Game auf die Beringsee. Steuert euer Krabbenfangboot auf der Beringsee und sucht nach dem perfekten Spot, um den Krabbenkorb auszuwerfen. Bevor es allerdings auf hohe See geht, müssen natürlich auch entsprechende Vorbereitungen getroffen werden: Kauft Bojen, Krabbenkörbe, Köder und weitere nützliche Werkzeuge, um eure Tour perfekt vorzubereiten. Ist das erledigt, beginnt das Abenteuer auf hoher See.

Deadliest Catch: The Game | Der Königskrabbenfischer-Simulator

Deadliest Catch: The Game ist ab sofort für 19,99 Euro im Microsoft Store verfügbar.

