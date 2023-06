Gamescom 2023: SwissGames kommt mit 22 Studios zur Messe

Auch in diesem Jahr wird SwissGames wieder auf der gamescom in Köln vor Ort sein. 22 Schweizer Studios sind mit dabei und stellen ihre aktuellen Projekte vor. Als Teil der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia ist SwissGames eine Initiative zur Förderung von Schweizer Spieleentwicklern im In- und Ausland.

Eindrücke von der gamescom 2022:

Das Line-up besteht wieder aus einer bunten Mischung von 2D- und 3D-Spielen, von handgezeichnet-künstlerischen Singleplayer- bis knallbunten Multiplayer-Titeln.

Einige Highlights der Spiele, die in diesem Jahr präsentiert werden, sind das Action-Rogue-Lite Munch von Mac n Cheese Games, das skurrile spooky-noir Spiel Tom the postgirl von Oopsie Daisies, das Party-Rennspiel Ultimate Godspeed von Ninoko und das charmante Third-Person-RPG Wéko the Mask Gatherer.

Munch ist ein Action-Roguelite in einer Dark Fantasy-Welt. Spieler besiegen Feinde, um sie dann passend zum Titel des Spiels zu essen. Das ermöglicht es ihnen, neue Formen anzunehmen und Fähigkeiten zu erlernen. So entwickeln sie sich auf Basis dessen, was sie essen, immer weiter – getreu dem Motto „Du bist, was du isst“.

Tom the postgirl ist ein handgezeichnetes 2D-Adventure mit düsterem Humor und (fragwürdigen) Entscheidungen. Spieler folgen Tom, einem Mädchen, das nicht besonders gut in seiner eigentlichen Aufgabe, dem Austragen von Paketen ist. Dafür ist Tom umso besser im Stalken der Dorfbewohner. Dabei treffen Spieler Entscheidungen, die dramatische Konsequenzen haben.

Ultimate Godspeed ist ein Party-Rennspiel, das Spieler allein, mit ihren Freunden oder gegen ihre Freunde spielen können. Um zu gewinnen, bauen Spieler entweder Abkürzungen mit, beispielsweise Rampen oder Plattformen, oder sie versuchen, die Konkurrenz mit gut platzierten Fallen auszuschalten. Dabei müssen sie nur aufpassen, dass sie nicht selbst in diese Fallen geraten!

Wéko the Mask Gatherer ist ein ein Action-Adventure um den titelgebenden Gecko Wéko, der in einer atmosphärischen Welt Masken sammelt und dabei düstere Geheimnisse aufdeckt. Die charmant gestaltete Welt lädt zum Erkunden ein und öffnet sich den Spielern schrittweise. Das herausfordernde Gameplay beinhaltet Kämpfe und den Einsatz der von Wéko gesammelten Masken und der Fähigkeiten, die diese ihm verleihen.

Die folgenden Titel werden als Teil des SwissGames Line-Ups auf der gamescom 2023 sein:

Die Studios Stardust, SIRO GAMES, Ninoko, Team Kerzoven und Diditopia Games werden an der Indie Arena Booth ausstellen.