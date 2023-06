Anzeige – Deals & Sales: Xbox Series X Premium Bundle für nur 453,81 EUR

Microsoft erhöht am 1. August den Preis der Xbox Series X-Konsole von 499,99 EUR auf 549,99 EUR und passt somit den Konsolenpreis an die PlayStation 5 an, die bereits vor rund 12 Monaten eine Preiserhöhung erhalten hat.

Damit ihr davon nicht betroffen seid, solltet ihr jetzt schnell handeln, falls ihr mit dem Gedanken spielt euch eine Xbox Series X zu gönnen. Derzeit gibt es sogar ein großartiges Angebot bei Saturn via Ebay. Dabei erhaltet ihr die Xbox Series X 1 TB + Forza Horizon 5 Premium Edition für nur 453,81 EUR. Dazu nutzt ihr einfach den Gutscheincode „MWST15“ im Warenkorb.