Blue Protocol: Spiel startet erfolgreich in Japan

Blue Protocol, das Anime-inspirierte Multiplayer-Online-Action-RPG, das 2024 in den Westen kommt, ist gerade mit großem Erfolg in Japan gestartet. Blue Protocol ist in einer wunderschönen Welt angesiedelt, die Spielern das Gefühl gibt, Teil eines Anime zu sein und vermischt Action-RPG-Elemente mit Online-Multiplayer-Gameplay. Das Spiel wird von Bandai Namco Online Inc. und Bandai Namco Studios entwickelt und im Westen von Amazon Games für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 gepublisht.

Hier gibt es einige Statistiken über die frühe Performance des Spiels in Japan:

Seit dem PC-Launch am 14. Juni hat die Gesamtanzahl der Spieler in Japan 600.000 überstiegen und wächst weiter

Die Anzahl der gleichzeitigen Spieler liegt bei über 200.000

Blue Protocol hat diese Meilensteine schneller als jedes andere Spiel im PC-Online-Service-Markt in Japan in der Geschichte von Bandai Namco Online erreicht

Westliche Spieler können Blue Protocol 2024 erleben. Bereits davor können sie das Spiel testen, wenn die Closed Beta später dieses Jahr startet. Weitere Details dazu folgen.