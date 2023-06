Xbox Series X: Konsole wird teurer

Microsoft hat offiziell bekannt gegeben, dass man den Preis der Xbox Series X-Konsole, wie auch Sony im August 2022, um 50,- Euro anheben wird. Somit gleicht Microsoft den Preis der Xbox Series X knapp ein Jahr später an die PlayStation 5 an.

„Wir haben unsere Preise für Konsolen über viele Jahre hinweg beibehalten und die Preise an die Wettbewerbsbedingungen auf den einzelnen Märkten angepasst“, so Kari Perez, Leiterin der Kommunikationsabteilung von Xbox, in einer Stellungnahme gegenüber The Verge.