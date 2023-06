Xbox Game Pass: Abonnement wird teurer

Seit Einführung des Xbox Game Pass im Jahre 2017 konnte sich der monatliche Preis von 9,99 € konstant halten – bis jetzt.

Wie Microsoft verkündet hat, wird sich der Preis des Xbox Game Pass von 9,99 € auf 10,99 € erhöhen. Der Preis des PC Game Pass bleibt wie gewohnt bei 9,99 €, während das Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement bald 14,99 €, statt 12,99 € kosten wird.

„Wir halten seit vielen Jahren an unseren Preisen für Konsolen fest und haben die Preise angepasst, um die Wettbewerbsbedingungen in jedem Markt widerzuspiegeln“, sagt Kari Perez, Kommunikationsleiterin für Xbox, in einer Erklärung für The Verge.

Die Änderungen treten bereits am 06. Juli für Neukunden in Kraft, während bestehenden Abonnenten in Deutschland erst am 13. September die neuen Preise berechnet werden. Solltet ihr ein Jahres-Abo für den Game Pass besitzen, dann bekommt ihr die neuen Preise erst bei einer Verlängerung angezeigt und abgerechnet.

Microsoft betont weiterhin, dass der Anstieg nicht in Korrelation zu der Activision Blizzard-Akquise steht.

„Diese Game Pass-Preisanpassungen stehen nicht im Zusammenhang mit dem Activision Blizzard-Deal und sollen den lokalen Marktbedingungen entsprechen“, sagte Perez.

Doch es bleibt nicht nur beim Abonnement. Auch der Preis der Xbox Series X steigt von 499,99 € auf 549,99 € (wie wir bereits berichtet haben) und ist nun wieder mit der Disk-Variante der PlayStation 5 gleichauf. Die Xbox Series S bleibt jedoch beim Launch-Preis von 299,99 €, genauer gesagt 349,99 € der 1TB-Variante.

Der Preisanstieg der Konsole wird bereits im August in den meisten Ländern vollzogen. Ausgenommen sind die USA, Japan, Brasilien und Chile. Dort wird es erst einmal keine Preiserhöhung geben.

