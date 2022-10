Deathloop: Accolades Trailer mit Pressestimmen und Wertungen

Eingebettet in eine für Arkane Studios typisch stimmungsvolle Inszenierung, fasst der Accolades Trailer die Pressestimmen und Spielwertungen zu Deathloop nach dem Xbox-Release zusammen.

Das First-Person-Actionspiel wurde mit über 300 „Best of Awards“ ausgezeichnet und von der Presse mit viel Lob versehen. Im Spiel treten die beiden Kontrahenten Colt und Juliana auf der Insel Blackreef in einer Zeitschleife gegeneinander an, währen Colt den Loop brechen will, kämpft Juliana darum, ihn aufrechtzuerhalten.

Wer nach dem Video Lust auf mehr bekommen hat, kann Deathloop noch für wenige Tage im Angebot erwerben oder im Xbox Game Pass direkt losspielen.