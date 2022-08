Destiny 2: Bungie-Showcase enthüllt neues Kapitel

Autor:, in / Destiny 2

Ein neuer Bungie-Showcase enthüllt ein frisches Kapitel in Destiny 2.

Am Dienstag, den 23. August, wird Bungie der Destiny 2-Showcase streamen und die nächste Erweiterung der Saga um Licht und Dunkelheit enthüllen: Lightfall, Saison 18, das Update für den Fokus Arkus 3.0 und vieles mehr.

Als Vorgeschmack auf den Showcase hat Bungie einen Trailer veröffentlicht, der mehr darüber verrät, was euch erwartet:

Die Pre-Show beginnt am Dienstag, den 23. August, um 17 Uhr, und die Hauptshow startet um 18 Uhr. Nach dem Showcase gibt es eine Live-Diskussion mit den Bungie-Entwicklern und mehr.

Zum ersten Mal wird der diesjährige Haupt-Showcase in mehreren Sprachen angeboten (Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch und Koreanisch) und wird über verschiedene Twitch-Kanäle für jede Sprache verfügbar sein.

Diese Woche hat Bungie Informationen zum Arkus 3.0-Fokus-Update enthüllt, darunter Design-Inspirationen, einen Überblick über die neuen Aspekte und Fragmente sowie Details zu jeder Klasse und ihren Super-, Klassen- und Nahkampf-Fähigkeiten. Mehr dazu gibt es im Showcase am 23. August.

In dieser Woche endet auch die Saison der Heimgesuchten in Destiny 2. Fans sollten sich unbedingt die ominöse Nachricht von Calus in der H.E.L.M. anschauen.