Skull and Bones: Schiffe, Waffen und Rüstungen präsentiert

Ubisoft hat zu Skull and Bones ein neues Ship’s Log #1 Video veröffentlicht. Dabei werden Schiffe, Waffen und Rüstungen präsentiert.

In einem neuen Skull and Bones: Ship’s Log #1 Video zeigt euch Ubisoft mehr vom Piratenspiel. In der ersten Episode dreht sich alles um den Kampf im Spiel. Dazu werden einige Schiffe, Waffen und Rüstungen vorgestellt.

Skull and Bones erscheint am 8. November 2022.