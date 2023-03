Destiny 2: Gewinner des World’s First-Rennen stehen fest

Das Team Hard in the Paint holt sich den „World’s First“-Titel im Rennen um den Abschluss des Raids „Wurzel der Albträume“ in Destiny 2: Lightfall.

Hüter aus aller Welt kämpften am Wochenende während des Raid-Rennens um World’s First in der Wurzel der Albträume gegen eine uralte Bedrohung. Herzlichen Glückwunsch an das Team Hard in the Paint zum Sieg. Da sie als erstes Team sowohl den Raid als auch die zusätzlichen Herausforderungen abgeschlossen haben, erhalten alle sechs Mitglieder „World’s First“-Gürtel und werden für immer unvergessen als die weltersten Champions von „Wurzel der Albträume“ in die Annalen eingehen.

Hüter, die den Raid vor dem 21. März 2023 um 16.59 Uhr MEZ abschließen, können für ihre Leistung die „Wurzel der Albträume“-Raid-Jacke über Bungie-Prämien erwerben. Diejenigen, die den Raid während der Saison des Widerstands abschließen, können auch den Raid-Pin über Bungie-Prämien erwerben.

Team Hard in the Paint haben den neuen Raid als Erste abgeschlossen und sichern sich somit die „World’s First“-Raid-Gürtel!

Dazu habt ihr nur noch bis morgen die Möglichkeit einen von zwei Xbox Elite Series 2 Controller im Destiny 2: Lightfall Design zu gewinnen.