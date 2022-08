Destiny 2: Neuer Raid aus Teil 1 ab 26. August verfügbar

Autor:, in / Destiny 2

Am 23. August findet ein Destiny 2 Showcase statt, indem über die Zukunft des Looter-Shooter berichtet wird. Auf diesem Event wird auch enthüllt, welcher Raid aus dem ersten Destiny es nach Vault of Glass in den zweiten Teil geschafft hat.

Der neue Raid wird am 26. August, kurz nach dem Showcase im Spiel verfügbar sein. Innerhalb der ersten 24 Stunden findet wie üblich ein World First Race statt.

In diesem Rennen geht es darum, welches Team den Raid am schnellsten beendet. Hier reicht jedoch nicht ein einfacher Speedrun, denn es wird ein geheimer Triumph benötigt, um „das Rennen“ zu gewinnen.

Alle Spieler werden bei einer Stärke von 1560 abgeriegelt und können den Challenge Modus verwenden. Der geheime Triumph und der Challenge Modus stehen nur während der ersten 24 Stunden im Raid zur Verfügung.

Sollte ein Team während eines Kampfes nicht alle Herausforderungen erfüllen, wird das gesamte Team ausgelöscht. Bungie wird die Ergebnisse auswerten und im Nachhinein die Gewinner bekannt geben. Der „neue“ Raid aus Teil 1 steht am 26. August ab 19:00 Uhr in Destiny 2 zur Verfügung.