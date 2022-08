Wo Long: Fallen Dynasty: Spielvorschau könnte schon bald erscheinen

Wo Long: Fallen Dynasty war eine der großen Überraschungen des Xbox & Bethesda Games Showcase in diesem Jahr. Damit das Warten nicht zu lang wird, könnte es schon bald einen genaueren Blick auf das Gameplay geben.

Während des Showcase war von Spielmechaniken im neuen Action RPG von Team Ninja nicht viel zu sehen und zu sehen gibt es leider immer noch nichts. Bekannt ist allerdings, dass das Gameplay schneller als bei Nioh sein wird und Ideen und Inspirationen des Souls-like-Genres in Wo Long: Fallen Dynasty eingeflossen sind.

Wenn man sich die Vergangenheit von Team Ninja anschaut, ist es wenig überraschend, dass die Entwickler jetzt auch für Wo Long: Fallen Dynasty eine spielbare Vorschau angekündigt haben.

In dem Beitrag der offiziellen Seite ist die Rede von einem „Gameplay trial in the near future“. Auch wenn hier auf das Wort Demo verzichtet wird, handelt es sich wohl um ein sehr ähnliches Prinzip.

Folgende Features wird das Spiel laut dem Beitrag ebenfalls unterstützen:

Charakter Editor

Herausforderndes Gameplay

Neues Moral-System

Waffen in Verbindung mit chinesischer Kampfkunst

Berühmte Kriegsherren der drei Königreiche

Kreaturen und Unholde aus der chinesischen Mythologie

Zauberei

Online-Multiplayer

Gameplay Vorschau in naher Zukunft

Aufgrund der Tatsache, dass Wo Long: Fallen Dynasty eine Tag-Eins-Veröffentlichung im Xbox Game Pass ist, stehen die Chancen gut, dass die Vorschau auf der Xbox landet. Ein genaues Datum gibt es jedoch noch nicht.