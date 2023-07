Diablo IV: Entwickler wird über Patch sprechen den keiner mag

Autor:, in / Diablo IV

Gestern Abend haute Blizzard einen dicken Patch 1.1.0 für Diablo IV raus, der die Weichen für die Saison der Boshaftigkeit stellt, die am Donnerstag beginnt.

Doch der Patch kommt bei der Community gar nicht gut an. Insbesondere die Abschwächung in den Bereichen kritischer Schaden und Verwundbarkeit von Gegnern in mächtigen Builds, sorgen für Kritik.

Das Feedback zum Patch war so hoch, dass sich Community Development Director Adam Fletcher über Twitter meldete und versprach, dass man darüber sprechen wird.

Fletcher schrieb: „Wir haben von Spielern Feedback zu einigen der Änderungen in 1.1.0 für #DiabloIV erhalten.“ „Wir werden am Freitag dieser Woche einen Lagerfeuer-Chat abhalten, um mehr darüber zu sprechen.“ „Wir werden in den nächsten Tagen weitere Details/Zeitpunkte bekannt geben. Nochmals vielen Dank für das Feedback!“

Der Patch wird also Thema des nächsten Lagerfeuer-Chats am Freitag sein.