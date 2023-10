Diablo IV: Neue Saison lässt euch schneller aufsteigen

Autor:, in / Diablo IV

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Mit der neuen Saison in Diablo IV wird die Gechichte Sanktuarios weiter geschrieben, dieses Mal machen euch Vampire das Leben schwer.

Die zweite Saison in Diablo IV steht ganz im Zeichen der bleichen Blutsauger. In der Saison des Blutes dürft ihr neben einem weiteren Kapitel in der Geschichte Sanktuarios einige neue Dinge erleben und nutzen.

Der Vampirmeister Lord Zir ist in Sanktuario angekommen. In einer neuen Questreihe dürft ihr dem Vampir zu Leibe rücken, um seine Gefolgschaft aus Sanktuario vertreiben. Vampire, Blutskelette oder Blutsucher stellen sich euch dabei in den Weg, um ihren Meister zu schützen.

Neben der neuen Questreihe erwartet euch eine frische Reise sowie ein neuer Battle Pass. Weiter dürft ihr euren Charakter mit den finsteren Vampirkräften verstärken, von denen es 22 verschiedene gibt. Damit ihr direkt in die neue Geschichte einsteigen könnt, dürft ihr die Kampagne mit eurem neuen Charakter überspringen. Allerdings nur, wenn ihr das Spiel bereits in der Vorsaison mindestens einmal durchgespielt habt.

Nach der ersten Season nahm sich Blizzard viel Zeit, um das Feedback der Spieler zu studieren. Somit erreicht ihr jetzt schneller das maximale Level, was durch eine großzügige Erhöhung der erhaltenen Erfahrung ab Level 50 geschieht. Weitere Boni werden jetzt multipliziert, diese bekommt ihr durch die Elixiere oder Segnungen.

Die Layouts der Albtraum-Dungeons wurden ebenfalls optimiert, um belanglose Wege zu vermeiden. Oft musstet ihr bereits gesäuberte Räume erneut durchlaufen, um einen Stein oder Schlüssel zu holen, was jetzt weniger der Fall ist. Auch die Dichte der Monster war ein großer Kritikpunkt in der ersten Saison, welche das Team jetzt erhöht hat, um für mehr Action zu sorgen. Insgesamt steigt ihr die Level laut Blizzard bis zu 40 Prozent schneller auf.

Freunde des Endspiels dürfen sich auf die umfassende Überarbeitung der Schwierigkeitsstufe „Weltstufe III“ freuen. Die Bosse erhalten den Präfix „Über“, neben einzigartigen Fähigkeiten sind deren Werte erhöht.

Gleichzeitig habt ihr die Chance auf seltene Gegenstände, die es nur an diesen Bossen geben wird. Um die mächtigen Gegner zu beschwören, sind vorher verschiedenste Bedingungen zu erfüllen. Das Echo von Duriel ist zum Beispiel erst erreichbar, wenn ihr auf der Weltstufe IV spielt und die Ressourcen aus allen andere Über-Bosskämpfen erhalten habt.

Wenn ihr lieber allein unterwegs seid, dürft ihr euch auf erhöhte Goldmengen und Erfahrungspunkte während der Höllenfluten oder neuen Aufgaben vom Flüsterbaum freuen.

Die umfangreichen Patchnotes findet ihr hier.