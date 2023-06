Diablo IV: So entstand der Soundtrack zum Action-RPG

Autor:, in / Diablo IV

Die Welt von Diablo IV ist ein dunkler und tückischer Ort, an dem die Spieler sich durch eine düstere Landschaft voller dämonischer Mächte und abgedrehter Schrecken kämpfen. Eines der Schlüsselelemente, welches es dem Spieler ermöglicht, in diese düstere Welt einzutauchen, ist der fesselnde Soundtrack des Spiels.

Hinter den Kulissen haben Ted Reedy, Diablo IV Senior Composer II, und Leo Kaliski, Diablo IV Senior Composer, unermüdlich daran gearbeitet, ein Klangerlebnis zu schaffen, das die Atmosphäre und Erzählung des Spiels perfekt unterstützt.

„Die Musik in Diablo IV dient mehreren Zwecken: Sie unterstreicht die Atmosphäre der verschiedenen Regionen im Spiel und schafft einzigartige Klanglandschaften, die das Eintauchen der Spieler in die Welt von Diablo IV erleichtern“, erklärt Ted Reedy. „Die meiste Musik im Spiel ist umgebungsbezogen. Sie passt sich dynamisch an die Ereignisse im Spiel an“.

Um das Wesen der zentralen Antagonistin des Spiels, Lilith, einzufangen, haben Ted und Leo einen besonderen Ansatz gewählt: Liliths Musik wurde so konzipiert, dass sie ihren komplexen Charakter und die Rolle, die sie in der Geschichte einnimmt, widerspiegelt.

„Ihr Thema, ein einfaches vierstimmiges Motiv, repräsentiert sie als Mutter von Sanktuario und verkörpert den Abstieg in die Dunkelheit. Im Laufe des Spiels entwickelt sich Liliths Musik weiter, zeigt ihr facettenreiches Wesen und zieht die Spieler tiefer in ihre mysteriöse Präsenz hinein“, so Ted Reedy.

Ein entscheidender Aspekt bei der Entwicklung des Soundtracks ist es, eine Stimmung zu schaffen, die mit dem gewünschten Spielerlebnis übereinstimmt. Ted und Leo beschreiben ihren Prozess als eine Entdeckungsreise, bei der sie verschiedene Klänge und Kombinationen erforschen, um Emotionen wie Dunkelheit, Düsternis und Wahnsinn zu erzeugen.

Die Musik hilft dem Spieler, in die beunruhigende und gewichtige Atmosphäre von Diablo IV einzutauchen. Wie Leo betont, gibt es im Spiel keine klaren Siege, und die Musik spiegelt dieses ständige Gefühl der Dunkelheit und des Kampfes wider.

Die Musikauswahl in Diablo IV ist eng mit der Erzählung verwoben und führt die Spieler durch die sich ständig verändernde Welt von Sanktuario. Die Musik reagiert nicht nur auf die Ereignisse auf dem Bildschirm, sondern unterstützt auch die Erzählung und lässt den Spieler in die unheimliche Atmosphäre der jeweiligen Region eintauchen. Leo nennt das Beispiel von Fracture Peaks, wo die Stadt ganz gewöhnlich erscheint, aber die Musik eine beunruhigende Ebene hinzufügt, die die darunter liegende Dunkelheit andeutet.

Jede Region im Spiel hat ihre eigene, einzigartige Klangpalette, die eine Vielzahl von Instrumenten und Elementen enthält, die das Wesen der jeweiligen Umgebung einfangen.

Die Begegnungen mit den Bossen in Diablo IV bieten Ted und Leo die Gelegenheit, einen anderen Sound zu finden. „Durch den sparsamen Einsatz des Orchesters im Spiel entsteht ein starker Kontrast während der intensiven Boss-Kämpfe, der die Wirkung dieser entscheidenden Momente verstärkt. Die Bosse haben jeweils ihren eigenen, unverwechselbaren Sound, der ihre dämonische Natur unterstreicht und zu einem fesselnden Spielerlebnis beiträgt.“

Beim Übergang von Diablo III zu Diablo IV strebten Ted und Leo danach, ein Gleichgewicht zwischen der Düsternis der früheren Spiele und neuen, inspirierenden Elementen für den Soundtrack zu finden. Sie wollten Gefühle des Ekels, der Nostalgie und der Hoffnung hervorrufen und sicherstellen, dass Diablo IV seinen eigenen, individuellen Soundtrack hat, anstatt einfach seinen Vorgänger zu imitieren.

Für beide Komponisten ist mit der Arbeit an Diablo IV ein Traum in Erfüllung gegangen, denn die Serie hat sie in ihren prägenden Jahren als Musiker und Spieler inspiriert.

Wenn sich die Spieler auf ihre Reise durch die albtraumhafte Welt von Diablo IV begeben, wird ihnen der sorgfältig ausgearbeitete Soundtrack als klanglicher Wegweiser dienen.

Die Hingabe von Ted Reedy und Leo Kaliski, ein fesselndes und emotionales Musikerlebnis zu schaffen, wird die Spieler tiefer in die dunklen Gefilde von Sanktuario entführen und dafür sorgen, dass die eindringlichen Melodien auch noch lange nach dem Abschalten des Bildschirms im Gedächtnis bleiben.

Den Soundtrack zu Diablo IV findet ihr auf Spotify oder auf Apple Music.