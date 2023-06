Paper Trail: Buntes Puzzle-Adventure im Origami-Stil

Newfangled Games kündigte an, dass ihr 2D-Papierfalt-Abenteuerspiel Paper Trail eine brandneue, erweiterte Demo auf Steam hat.

Paper Trail ist ein farbenfrohes Top-Down-Puzzle-Adventure, das das Leben der angehenden Akademikerin Paige begleitet, die sich in eine aus Origami gebastelte Welt begibt, um deren Geheimnisse zu lüften und ihre Träume zu verfolgen. Faltet die Welt, um versteckte Pfade zu erschaffen, neue Bereiche zu entdecken und neue Charaktere in einer wunderschönen, handgefertigten Welt zu treffen.

Zur Feier der neu erweiterten Demo wurde Paper Trail gestern Abend auch in der Sektion ‚Ones to Play‘ der Future Games Show vorgestellt.

„Wir sind begeistert, dass wir im ‚Ones to Play‘-Segment der Future Game Show vorgestellt wurden“, sagt Henry Hoffman, der Gründer von Newfangled Games. „Wir freuen uns auch darauf, dass die Spieler unsere neueste Demo in die Hände bekommen! Sie können neue Charaktere kennenlernen, unbekannte Welten erkunden und das Spiel erleben, an dem wir in den letzten zwei Jahren liebevoll gearbeitet haben.“