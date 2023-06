Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Fraktionen treffen im Gameplay-Trailer aufeinander

Der erste Gameplay-Trailer zu Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin zeigt spannende RTS-Action und kündigt den Termin einer offenen Beta an.

Frontier Developments enthüllte den ersten Gameplay-Trailer zu Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, einem Echtzeit-Strategiespiel, das demnächst für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam und den Epic Games Store in Zusammenarbeit mit Games Workshop erscheint.

Realms of Ruin bietet sowohl eine cineastische Einzelspielerkampagne als auch einen plattformübergreifenden 1v1- und 2v2-Mehrspielermodus und richtet sich sowohl an Genre-Veteranen als auch an Neueinsteiger.

Spieler werden schon bald die Gelegenheit haben, den 1v1-Online-Multiplayer selbst auszuprobieren, denn vom 7. bis 10. Juli findet auf allen Plattformen eine offene Beta statt. In diese sind sowohl die Stormcast Eternals als auch die Orruk Kruleboyz als spielbare Fraktionen enthalten. Eine zweite offene Beta wird später im Sommer folgen.

In den Multiplayer-Matches von Realms of Ruin geht es darum, mehr Siegpunkte als der Gegner zu kontrollieren und dessen Punktestand in schnellen und spannenden Spielen auf null zu reduzieren. Die Spieler kämpfen an mehreren Fronten, indem sie Arcane Conduits auf der Karte erobern und ihre Armeen durch den Bau von Bastionen an diesen Orten verstärken, um mehr Ressourcen zu sammeln, während sie auf die Vernichtung ihrer Feinde hinarbeiten.

Durch das Freischalten zusätzlicher Stufen des Technologiebaums kann jede Fraktion ihre effektivstenund optisch spektakulärsten Truppen entfesseln. Das führt zu einem wilden, sich ständig verändernden Tauziehen um die Kontrolle der Karte. Spieler, die Realms of Ruin selbst erleben möchten, können sich jetzt für die offenen Betas anmelden und mehr darüber erfahren.

Jede Fraktion im Spiel hat unterschiedliche Stärken und Schwächen, die sich im Laufe eines Kampfes zeigen. Die Stormcast Eternals sind eine unverwüstliche Streitmacht himmlischer Champions, die über Werkzeuge verfügen, mit denen sie jeden Feind vernichten können. Zu ihren Basisgruppen gehören Hammer schwingende Liberatoren und mit der Armbrust bewaffnete Raptoren der Vorhut. Zu den fortgeschritteneren Kämpfern zählen die geflügelte Prosecutoren, die himmlische Hämmer vom Himmel regnen lassen – ganz zu schweigen von der furchterregenden Sturmdrachengarde, die in der Lage ist, drakonisches Feuer auf das Schlachtfeld zu speien.

Die zahlreichen und gerisseneren Orruk Kruleboyz stellen unterdessen Wanstreißa-Nahkampftrupps und Bolzenschießa für den Fernkampf. Zudem greifen bösartige Plänkler wie die granatenwerfenden Hobgrot-Schlitza in den Kampf ein und überwältigen den Feind in einem Meer aus Grün. Wenn die Kruleboyz an Stärke gewinnen, bringen sie gewalttätige Monster wie den Matschkriecha-Sloggoth und den Torfbestien-Troggoth an die Frontlinien, um den Sieg zu sichern.

Der Gameplay-Trailer zeigt, wie diese beiden Fraktionen heftig um die Kontrolle über Ghur, das Reich der Bestien, kämpfen. Für eine vollumfängliche Immersion sorgen die hochwertig präsentierten Charaktermodelle und Animationen, auf die sich die Spieler in dieser authentischen Vision des Warhammer Age of Sigmar-Universums freuen können.

In Realms of Ruin steuern die Spieler eine von vier Age of Sigmar-Fraktionen in Echtzeitschlachten, wobei alle Trupps, Helden, Monster und Maschinen auf dem Schlachtfeld von ihren Tabletop-Pendants inspiriert sind.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin wurde gleichzeitig für Konsole und PC entwickelt. Spieler, die einen Controller verwenden, werden DirectStep erleben, eine innovative und intuitive neue Echtzeitstrategie-Schnittstelle, während PC-Spieler auch ein traditionelles Maus- und Tastatur-RTS-Steuerungsschema genießen können.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin erscheint in Kürze für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam und Epic Games Store und kann ab sofort auf die Wunschliste gesetzt werden.