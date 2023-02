Die Sims 4: Zusammen wachsen-Erweiterungspack vorgestellt

Autor:, in / Die Sims 4

Electronic Arts und Maxis veröffentlichen heute einen neuen Trailer für das Die Sims 4 Zusammen wachsen-Erweiterungspack, das am 16. März für PC via EA App, Steam und Epic Games Store, für Mac auf Origin sowie für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sein wird. Im Mittelpunkt des Trailers steht die neue Familie, die Michaelsons.

Den offiziellen Trailer gibt es hier zu sehen:

Die Michaelsons wohnen in der malerischen Nachbarschaft Hopewell Hills von San Sequoia und erleben im Trailer interessante neue Familiendynamiken, die mit dem Die Sims 4 Zusammen wachsen-Erweiterungspack eingeführt werden.

Beim Besuch des Großvaters, der sein jüngstes Enkelkind Orion sehen möchte, sorgt die „soziale Chemie“ dafür, dass einige Sims sofort miteinander klarkommen, während andere sich auf Anhieb unsympathisch sind. Wie sie mit diesen Gefühlen umgehen, entscheiden allein die Spieler.

Mit dem Zusammen wachsen-Erweiterungspack rückt die Familie in den Mittelpunkt vieler Entscheidungen und Meilensteine, denen sich ein Sim stellen muss. Wird ein Sim beispielsweise seine Eltern bei sich einziehen lassen?

Ein „Nein“ hätte Auswirkungen auf die Beziehung, und ein „Ja“ könnte das Leben zu Hause sehr viel komplizierter machen. Was ist, wenn die Eltern eines Sims sich nicht mit seinem Schatz verstehen? Die Spieler entscheiden, ob sie den Frieden wahren oder für Drama sorgen möchten.