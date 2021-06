Digital Showcase 2021: Kingdom Come: Deliverance 2 könnte enthüllt werden

Es gibt einige Hinweise die vermuten lassen, dass Kingdom Come: Deliverance 2 im Umfeld der E3 2021 angekündigt werden könnte.

So wurden dem Zimmer, das auf der Website weknowsomethingyoudontknow.com zu sehen ist ein Streitkolben, ein Sarg und eine Krone hinzugefügt. Diese Website und das dazugehörige Twitch-Konto wurden eigens für den „Koch Primetime Gaming Stream“ eröffnet, der am 11. Juni um 21:00 Uhr stattfinden wird. Koch Media ist der Mutterkonzern von Deep Silver und den Warhorse Studios, die Kingdom Come: Deliverance entwickelt haben.

Der internationale PR-Manager der Warhorse Studios twitterte: „Oh shoot… this week will be packed!“ und der offizielle Twitter-Account der Warhorse Studios markiert Tweets von Leuten, die nach einer Fortsetzung verlangen und fragen, mit einem Like.

Das sind natürlich alles nur Hinweise und reine Spekulationen – und keinesfalls Bestätigungen für eine Ankündigung! Wie bereits erwähnt, findet am 11. Juni um 21:00 Uhr der Koch Primetime Gaming Stream statt, vielleicht erfahrt ihr dann schon mehr.

Eine Übersicht über die weiteren Events und Showcases der Wochen findet ihr auf unserer Digital Showcase 2021 Übersichtseite.