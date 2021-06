Xbox Series X: Phil Spencer mit Grußbotschaft zum Launch in China

Wie der Xbox-Chef Phil Spencer in einer Videobotschaft verkündet hat, ist die neue Xbox Generation in Form der Xbox Series X und Xbox Series S ab heute, dem 10. Juni 2021 nun auch auf dem chinesischen Festland erhältlich.

Gleichzeitig bedankte sich Phil in seiner Grußbotschaft für die Unterstützung aller Xbox-Fans und ihre Geduld.

The head of Xbox Phil Spencer sends a congratulatory message for Xbox Series X|S launch in China mainland.

The Xbox Series X|S will be available in China mainland starting June 10. pic.twitter.com/3gIJFAk6dS

— Victor_Yip (@yip_tran) June 9, 2021