Digital Showcase 2022: Kein Quake, kein Fallout 5 und auch kein Wolfenstein laut Bericht

Beim Xbox Two Podcast haben sich Rand Al Thor 19 und Jez Corden wieder einmal zusammengesetzt und diesmal über die Xbox & Bethesda Show geplaudert. Während bereits Gerüchte besagen, dass sich Microsoft dieses Jahr mehr auf Gameplay-Demos und -Videos konzentrieren möchte, gibt es auch Spekulationen darüber, was alles nicht gezeigt werden könnte.

So geht Jez Corden nicht davon aus, dass id Software ein neues QUAKE zeigen wird, da das Team wohl mehr Zeit benötigt, um sich deutlich von DOOM zu unterscheiden. Ebenso wird spekuliert, dass kein neues Wolfenstein präsentiert wird, da das Studio mit Indiana Jones alle Hände voll zu tun haben soll. Compulsion Games und 343 Industries sollen beim Xbox & Bethesda Showcase ebenso nicht vertreten sein.

Fallout 5 ist laut Jez ebenfalls nicht dabei, während Rand Al Thor 19 meinte, dass Fallout in irgendeiner Form bei der Show vertreten sein wird. Hier könnte ein Fallout: New Vegas 2, ein Fallout-Remaster oder eine Fallout-Collection angekündigt werden. Die Gerüchte um eine Marcus Fenix Collection für Gears of War reißen ebenfalls nicht ab. Gears of War 2 könnte auch als Remake in den Startlöchern stehen.

Weiter soll Avowed gezeigt werden, während Starfield der Star der gesamten Show ist. Ebenso dürfte Obsidian Project Pentiment enthüllen. Fraglich ist auch, ob es etwas zu Fable, Forza Motorsport oder Everwild zu sehen geben wird. Hellblade 2 scheint hingegen so gut wie sicher zu sein.