Dinosaurs: Mission Dino Camp: Dinosaurier-Action von schleich zum Leben erweckt

Nach dem großen Erfolg der Pferdeabenteuer-Reihe „Horse Club Adventures“ wird eine weitere Produktlinie der Lovebrand schleich zum Leben erweckt.

Das Action-Adventure Dinosaurs: Mission Dino Camp, das vom slowenischen Entwicklerstudio ActaLogic produziert wurde, erscheint im Herbst 2023 im Handel und digital für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie digital für Xbox Series X/S und für PC.

Spielerinnen und Spieler ab 6 Jahren erkunden in diesem Spiel einen riesigen tropischen Urwald, der gleichzeitig die Heimat der faszinierenden schleich Dinosaurier ist. Dabei reisen sie zu Fuß, per Quad oder Jeep durch die Gegend, halten nach Dinosauriern Ausschau und bringen sie in die Basis, um sich dort um sie zu kümmern.

Der Trailer zum Spiel ist hier zu sehen:

Pia Flohr, Head of Licensing and Brand Partnerships Schleich GmbH: „Unsere schleich DINOSAURS Fans werden begeistert sein. Viele der beliebtesten Figuren und Spielsets tauchen im neuen Game auf. Dino-Forscher Jack bringt aufregende Abenteuer in die Kinderzimmer.“ Ralf Gronwald, CEO Wild River Games GmbH : „Wir freuen uns sehr, in Zusammenarbeit mit Schleich und ActaLogic diesen Herbst die beliebten schleich® DINOSAURS auf die Bildschirme zu bringen. Die Marke ist global sehr populär und daher sind wir stolz darauf, die Figuren originalgetreu umgesetzt und digital zum Leben erweckt zu haben“.

In Dinosaurs: Mission Dino Camp schlüpfen Spieler in die Stiefel des jungen Helden Jack, der in den tiefen Dschungel des Amazonas aufbricht. Vor Ort warten herrliche Aussichten, wunderschöne Ebenen und dichte Wälder darauf, erkundet zu werden. Ausgerüstet mit einem Betäubungsgewehr und einigen Fahrzeugen begeben sich die Spieler in eine actionreiche Welt voller Dinosaurier. Spieler spüren Dinosaurier auf, um sie in die Basis zu transportieren und dort umfangreich zu versorgen. Im weiteren Spielverlauf gilt es für die Spieler den tropischen Dschungel mit den alten Tempeln zu erforschen, Rätsel zu entschlüsseln, Geheimnisse zu lüften und schwierige Pfade zu bewältigen, um alle Dinos zu schützen, denn es droht ein mächtiger Vukan auszubrechen. Spieler bekommen es im Spiel unter anderem mit den schlauen Velociraptoren, dem scheuen Brontosaurus und dem übermächtigen T-Rex zu tun.

Das Spiel unterstützt vollständige Dialogoptionen in Deutsch, Englisch und Japanisch sowie die Textsprachen Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch und Koreanisch.