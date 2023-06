Mortal Kombat 1: Einblicke aus dem Server Stresstest

Autor:, in / Mortal Kombat 1

Schaut euch jetzt neue Spielszenen aus Mortal Kombat 1 an und verschafft euch einen ersten Eindruck vom Spiel.

Beim Summer Game Fest im Juni 2023 wurden einige neue Spiele gezeigt, darunter auch Mortal Kombat 1. Schon beim Showcase konnte man erkennen, dass Mortal Kombat grafisch einiges zu bieten hat und das Ganze konnten wir uns beim Server Stresstest, zu dem wir von XboxDynasty eingeladen worden sind, einmal genauer ansehen.

Mit insgesamt vier Kämpfern ging es in den Ring und drei weiteren, die uns als Partner zur Verfügung standen. Als spielbare Charaktere fanden wir Liu Kang, Sub Zero, Kitana und Kenshi vor. Auf der Partnerbank warteten Keno, Sonya und Jax. Nach einigen Übungsrunden merkten wir schnell, dass Mortal Kombat einfach auch immer noch Mortal Kombat ist. Die Moves sind gewohnt knackig. Um geplante Combos durchzuführen, damit wir den Gegner jonglieren, braucht es hier viel Übung – die uns offensichtlich noch fehlt.

Mortal Kombat 1 hat einiges zu bieten. Nicht nur die Kämpfer kommen ausgezeichnet zur Geltung, sondern die Arenen und deren Hintergründe wirken sehr lebendig. In den folgenden Videos könnt ihr nun unsere ersten Versuche und Spielminuten aus Mortal Kombat 1 ansehen.

Mortal Kombat 1 wird ab dem 19.09.2023 für alle spielbar sein. Vorbestellen könnt ihr Mortal Kombat über den Xbox Store:

Charakter Gameplay:

Finals und Fatalities:

