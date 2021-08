Disney Classic Games Collection: ESRB-Rating für Disney-Retro-Sammlung aufgetaucht

Autor:, in / Disney Classic Games Collection

Vor kurzem hat die ESRB ein Rating für die Disney Classic Games Collection für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, Switch und PC vorgenommen.

Im Gegensatz zu der bereits erhältlichen Disney Classic Games: Aladdin und König der Löwen Kollektion wird in dieser Sammlung The Jungle Book (das Dschungelbuch) aufgeführt, was bisher nicht wieder veröffentlicht wurde.

Wann diese Kompilation erscheinen wird, geht aus der Einstufung nicht hervor.