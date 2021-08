Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: Spielbare Dämonen mit kostenlosem Update

Nach der Veröffentlichung von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles fügt ein Update spielbare Dämonen hinzu.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles wird den Versus-Modus durch ein kostenloses Update nach der Veröffentlichung um spielbare Dämonen erweitern, kündigten Publisher Aniplex und Entwickler CyberConnect2 an. Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Neue Screenshots wurden veröffentlicht, die den „Mount Natagumo“-Bogen des Story-Modus zeigen:









Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles wird am 15. Oktober 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC veröffentlicht.