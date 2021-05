Ein neuer Gameplay-Trailer zur nun vollständigen Return of Them-Erweiterung für Don’t Starve Together wurde veröffentlicht, seht ihn euch hier an!

Der Entwickler und Publisher Klei Entertainment hat mit dem Eye of the Storm-Update für Don’t Starve Together die Story-Erweiterung Return of Them vervollständigt. Die kostenlose Erweiterung besteht aus einer Serie an Updates, welche schon 2019 mit Turn of Tides begann.

Es gäbe für euch also keine bessere Zeit als jetzt, um mit Don’t Starve Together anzufangen. Schnappt euch eure Freunde und seht euch hier schon einmal den neuesten Gameplay-Trailer an: