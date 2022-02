Dontnod Entertainment: Entwicklung des nächsten RPGs wird 2022 vorangetrieben

Dontnod Entertainment und Focus Entertainment kündigten nach dem Erfolg des Rollenspiels Vampyr (2019) eine Partnerschaft zur Veröffentlichung eines weiteren Spiels an.

Der französische Entwickler, der für narrative Spiele wie Life is Strange und Tell Me Why bekannt ist, gab bislang nur wenige Details zum neuen Rollenspiel mit dem Codenamen „Project 8“ preis.

Doch in diesem Jahr will man offenbar mit Hochdruck daran arbeiten und dazu seine Kapazitäten im Bereich RPG verstärken, wie es in einem Bericht zum Ausblick auf 2022 heißt.

„Im Jahr 2022 wird DONTNOD seine Produktionskapazität im wachsenden Action-RPG-Segment stärken, indem es die Entwicklung von Project 8 mit Focus Entertainment vorantreibt und eine neue Produktionslinie für dieses Segment einrichtet.“

Weitere Details zu einem der „ehrgeizigsten in der Geschichte des Publishers und des Studios“, wie es damals hieß, wurden auch im Bericht nicht genannt.