DOOM: Trainierte Ratten spielen Doom II in VR

Der ungarische Neurowissenschaftler Viktor Toth hat es mithilfe eines VR-Setups für Nagetiere geschafft, drei Ratten das Spielen von Doom II beizubringen. Die kleinen Vierbeiner schafften es dabei, ohne Unterstützung einen Korridor entlangzulaufen.

Ziel des Projekts war es, ein VR-System zu entwickeln, das Nagetieren beibringt, sich in 3D-Umgebungen zu bewegen, ohne sie zu sehr einzuschränken und ohne chirurgische Eingriffe zu benötigen. Toth hofft, dass sein Setup ähnliche Experimente in der Zukunft erleichtern kann.

Wie der Neurowissenschaftler im Gespräch mit Futurism verrät, plant er zukünftig das Gameplay der Ratten über Twitch zu streamen, um seinem Projekt mehr Aufmerksamkeit und finanzielle Möglichkeiten zu verschaffen:

„Ich denke, [das Streamen auf Twitch ist] eine sehr gute Möglichkeit, ein Projekt wie dieses zu monetarisieren. Das einzige Problem ist, wie lange die Ratte laufen kann.“

„Ich ließ [eine Ratte namens] Romero einmal 15 Minuten lang laufen, was großartig war. Das war verrückt, weil er das so lange gemacht hat und nicht müde wurde oder aufhören wollte.“

„Wenn man die Ratte also tatsächlich an einen Punkt bringen kann, an dem sie wirklich eine Neugier für das Spiel entwickelt, könnte es echt interessant werden.“

„Wenn man an diesen Punkt gelangen könnte und Ratten tatsächlich 10 oder 20 Minuten am Stück ‚spielen‘ würden, dann wäre Twitch-Streaming eine sehr gute Möglichkeit, es den Leuten vorzustellen.“