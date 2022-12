Dragon Age: Dreadwolf: Teaser-Video zur Geschichte des Rollenspiels

In einem neuen Teaser-Video zu Dragon Age: Dreadwolf, könnt ihr euch jetzt von der Vorgeschichte des Rollenspiels verzaubern lassen. Die animierten Sequenzen bringen euch die Hintergrundgeschichte von Solas, dem titelgebenden Dreadwolf, etwas näher.

Das Material aus dem Teaser-Video stammt laut den Aussagen von BioWare aus In-Game-Cinematic-Sequenzen. Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Elven god of lies or heroic rebel against tyranny? Depends who you ask.

Happy #DragonAgeDay! We're kicking today off with an in-game cinematic from #Dreadwolf! pic.twitter.com/tQeXpZeUFl

— Dragon Age (@dragonage) December 4, 2022