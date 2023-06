Dragon Age: Dreadwolf: Feinschliff und Optimierung durch BioWare

BioWare entwickelt, beitreibt Feinschliff und Optimierung am Rollenspiel Dragon Age Dreadwolf.

Das Dragon Age Team bei BioWare arbeitet an der Fertigstellung des neusten Rollenspiels Dragon Age Dreadwolf.

Unterstützt wird das Team dabei von der Mass Effect-Abteilung, wie wir schon im März erfahren haben.

In einem neuen Artikel gab General Manager Gary McKay jetzt ein kurzes Update zur Entwicklung.

Das Spiel befinde sich weiter in Entwicklung und man arbeite am Feinschliff sowie an der Optimierung.

McKay sagte: „Für Dragon Age arbeiten wir weiterhin an der Entwicklung, dem Feinschliff und der Abstimmung eines außergewöhnlichen Erlebnisses, von dem wir wissen, dass unsere Fans es lieben werden. Wir können es kaum erwarten, bald mehr darüber zu berichten.“

Bis die Fans Dragon Age Dreadwolf spielen können, wird es aber noch eine Weile dauern. In einem Finanzbericht des Publishers Electronic Arts ist das Rollenspiel für das aktuelle Geschäftsjahr nicht gelistet. Das weist auf einen Release frühstens ab April 2024 hin.