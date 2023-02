Dragon Age: Dreadwolf: Multiklassen-Builds möglich laut Entwickler

Noch immer hält sich BioWare mit Informationen zu Dragon Age: Dreadwolf zurück. Für eine große Enthüllung ist man scheinbar noch nicht bereit.

Doch hier und da gibt es einige Details zum Rollenspiel, wie etwa Einblicke in die Anpassungs- und Fortschrittsmechanik im neusten Blogartikel.

So legt man laut den Entwicklern Wert auf vielfältige Build-Möglichkeiten. Mehrere Fertigkeitenbäume werden bestimmten Klassen zugänglich. Der Fokus hier liegt in der Freiheit, in typischer CRPG-Manier, für den Bau von Multiklassen-Builds aus jedem einzelnen Baum Fertigkeiten freischalten zu können.

„Von Funktionen wie der Seite mit den detaillierten Statistiken, die sich an RPG-Enthusiasten richten, bis hin zu handgefertigten Orten, die ihr erkunden werdet, und mehr – Design ist ein Thema, über das wir endlos reden könnten. Es ist ein Thema, das wir wahrscheinlich auch in Zukunft wieder aufgreifen werden, wenn wir über andere Bereiche der Spielentwicklung sprechen, also haltet die Augen offen.“

Zuletzt haben wir darüber berichtet, dass der Release von Dragon Age: Dreadwolf in weiter Ferne liegt und es möglicherweise dieses Jahr nicht erscheint.