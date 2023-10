DreamWorks Trolls Remix Rescue: Jump’N’Run gibt heute den Ton an

Autor:, in / DreamWorks Trolls Remix Rescue

DreamWorks Trolls Remix Rescue wurde heute von GameMill Entertainment in Zusammenarbeit mit Universal Games und Digital Platforms für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam veröffentlicht.

Fans schlüpfen in die Rolle der geliebten Trolls-Charaktere wie beispielsweise Poppy und Branch und begeben sich entweder alleine oder im lokalem Mehrspielermodus auf ein magisches Abenteuer, um das Troll-Königreich zu beschützen.

Poppy, Branch, Guy Diamond und die gesamte Trolls-Crew brauchen Hilfe, um in DreamWorks Trolls Remix Rescue den Tag zu retten. Die Spieler reisen durch die magische Welt der Trolle und erkunden unter anderem Poppy & Branchs Pop Village, Barbs Volcano Rock City oder Coopers Vibe City.

Gleichzeitig müssen sie ein melodisches Superhirn aufhalten, das versucht, die musikalische Harmonie der Trolls für immer zu verändern. Spieler können sogar ihren eigenen Troll erschaffen, um zu springen, tanzen und Herausforderungen zu lösen und die Kunst des „Hair-Jitsu” zu meistern!

Key Features

Spiele als die Trolls: Wähle aus den Lieblingscharakteren der Fans wie Poppy, Branch, Guy Diamond und mehr auf einer magischen Reise durch das Troll-Königreich.

Gestalte einen Troll: Spieler können ihren eigenen Troll mit einer Vielzahl von Frisuren, Gesichtszügen, Outfits und vielem mehr erstellen, anpassen und spielen!

Erlerne die Kunst des „Hair-Jitsu”: Mithilfe ihrer Haare können die Trolls ihre Gegner in diesem aufregenden Abenteuer durch die Gegend schleudern, herumwirbeln, wie ein Helikopter schweben oder sie zum Greifen, Tragen, Schwingen, Werfen und Zertrümmern von Gegenständen verwenden.

Musikalische Minispiele und Herausforderungen: Meistere rhythmusbasierte Minispiele und löse lustige und herausfordernde Rätsel, um spezielle neue Gegenstände und Fähigkeiten freizuschalten.

Gemeinsam Spaß haben: Fans können alleine oder zusammen mit Freunden im lokalen Koop-Multiplayer für bis zu vier Spieler spielen.

Der Takt der Trolls: Der Soundtrack des Spiels enthält Musik aus der Trolls-Filmreihe von DreamWorks Animation wie „Get Back Up Again”, „Hair Up” und mehr!

DreamWorks Trolls Remix Rescue ist ab sofort für 49,99 € im Handel erhältlich. Fans können auch die Digital Deluxe Edition für 59,99 € erwerben, die das komplette Grundspiel sowie das „DreamWorks Trolls Remix Rescue Deluxe Character Pack” mit zwei exklusiven spielbaren Charakteren und drei exklusiven Outfits enthält:

Exklusive spielbare Charaktere: John Dory aus dem brandneuen DreamWorks Animationsfilm Trolls – Gemeinsam Stark Floyd aus dem brandneuen DreamWorks Animationsfilm Trolls – Gemeinsam Stark

Exklusive Charakteroutfits (verfügbar, sobald Poppy und Branch im Spiel freigeschaltet wurde):

○ Branch aus dem DreamWorks Animationsfilm Trolls: World Tour im rockigen Outfit mit einer passenden Sonnenbrille

○ Poppy aus dem DreamWorks Animationsfilm Trolls: World Tour in einem groovigen Outfit mit einer passenden, herzförmigen Sonnenbrille

○ Branch aus dem DreamWorks Animationsfilm Trolls

Das „DreamWorks Trolls Remix Rescue Deluxe Character Pack” kann auch separat erworben werden.