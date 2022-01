Dying Light 2 Stay Human: Fünf Jahre garantierter Post-Launch-Support

Der polnische Entwickler Techland hat schon mit Dying Light bewiesen, dass man ein Spiel auch Jahre nach seiner Veröffentlichung mit neuen Inhalten unterstützen kann.

Beim Nachfolger Dying Light 2 Stay Human geht Techland ähnliche Wege.

Für das ab dem 04. Februar 2022 erhältliche Zombie-Survival-Spiel garantiert der Entwickler mindestens fünf Jahre lang einen Post-Launch-Support.

In dieser Zeit will man die Welt von Dying Light 2 Stay Human um Events, Orte, Geschichten und Ingame-Gegenstände erweitern, wie man auf Twitter versprach.

Want to know what will happen AFTER the premiere? We guarantee to expand the world of Dying Light 2 Stay Human for at least 5 years post launch with new stories, locations, in-game events and all the fun stuff you love!#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/SgaNynkrzI

— Dying Light (@DyingLightGame) January 14, 2022