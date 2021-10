Dying Light 2 Stay Human: Interview mit Komponist Olivier Derivière

In der neuesten Dying 2 Know More-Episode tauchen Zuhörer tief in die Welt von Dying Light 2 Stay Human ein: Der renommierte Komponist Olivier Derivière (Streets of Rage 4, Vampyr, A Plague Tale: Innocence) stellt ein speziell angefertigtes Instrument vor, das außergewöhnliche Klänge im Spiel erzeugt, und verrät mehr über die Inspiration hinter dem Hauptthema von Dying Light 2, „Run, Jump, Fight“.

Aus einem alten Fahrradreifen, einer Stahlstange, mehreren Metalldrähten und anderen Abfällen der Stadt gefertigt, erinnert die Elektrische Psaltery an den krakeligen Einfallsreichtum der Überlebenden von Villedor, als wäre sie direkt aus der Spielwelt selbst entnommen.

Die vom DIY-Instrumentalisten und Musiker Nicolas Bras entworfenen Saiten der Elektrischen Psaltery , die gezupft oder gestrichen werden können, korrespondieren mit bestimmten Charakteren im Spiel. Das „Schicksalsrad“, das auf der Psaltery ruht, gibt beim Drehen ein leises Geräusch von sich, das im Spiel zu hören ist, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden, die die Geschichte, die Charaktere oder die Welt beeinflussen.

Um den ehrgeizigen Soundtrack von Dying Light 2 Stay Human wirklich zum Leben zu erwecken, haben Olivier Derivière und Techland mit einem der renommiertesten Orchester der Welt zusammengearbeitet, dem London Contemporary Orchestra.

In den Abbey Road Studios nahmen Olivier und das Orchester den gesamten Soundtrack auf und schufen ein musikalisches Erlebnis, das die Spieler nicht vergessen werden.

„Der Soundtrack unterstützt die Erzählung, indem er in bestimmten Momenten Nostalgie erzeugt, den Mut in Kämpfen stärkt, indem er das Adrenalin mit den richtigen Melodien erhöht, und den Spieler anspornt, sich mehr anzustrengen, während er durch die Stadt läuft“, so Adrian „Pyza“ Ciszewski, Creative Director von Dying Light 2 Stay Human. „Die enge Zusammenarbeit zwischen uns hat dazu geführt, dass sich der Sound im Einklang mit unserer künstlerischen Vision von dem, was wir auf dem Bildschirm sehen werden, entwickelt hat und sich perfekt in diese einfügt. Es war ein ehrgeiziges Projekt, ja, aber wir hatten eine Menge Spaß und wenn man das Endergebnis sieht, hat sich die Mühe definitiv gelohnt.“ Bei der Enthüllung des Hauptthemas von Dying Light 2, „Run, Jump, Fight“, kurz vor der letzten Dying 2 Know-Episode, sagte Olivier: „Es war eine erstaunliche Reise, mit Techland zusammenzuarbeiten, um die einzigartige Klangwelt des Spiels zu erschaffen und die Grenzen des Open-World-Musikdesigns zu verschieben.“

Die Streicher, Bläser und Trommeln des Tracks erinnern an das Laufen, Springen und Kämpfen. Zuschauer erfahren in der neuesten Dying 2 Know More-Episode, wie der Soundtrack für Dying Light 2 Stay Human von Ikonen der Musikindustrie komponiert und aufgenommen wurde.

Dying Light 2 Stay Human, veröffentlicht von Techland, erscheint am 4. Februar 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch (Cloud Version).