Dying Light 2 Stay Human: Techland enthüllt neue Infizierten-Spezies

Dying Light 2 Stay Human: Techland präsentiert die zweite Episode von Dying 2 Know.

Techland präsentierte gestern die zweite Episode von Dying 2 Know (D2K) – der Webserie der Entwickler, die tief in die Welt von Dying Light 2 Stay Human eintaucht. Die Episode zeigte einen neuen Gameplay-Trailer, Details rund um die Infizierten sowie einen Blick hinter die Kulissen von Motion Capturing & Sounddesign.

Außerdem teilte Techland mit, dass David Belle dem Spiel sein Talent zur Verfügung stellt. Er gilt als Begründer des Parkour.

Die zweite Episode von D2K zeigt die zahlreichen Gegnertypen und deren Transformationsprozess, darunter eine der brandneuen Infizierten-Spezies: Der Revenant. Darüber hinaus hatten die Zuschauer während der Show die Möglichkeit, Details über die Entwicklung der Nacht und die in ihr lauernden unheimlichen Charaktere in Dying Light 2 Stay Human zu erfahren. Die Episode kann man hier sehen:

Vorbestellungen für Dying Light 2 Stay Human sind ab sofort möglich. Drei Editionen sind erhältlich: Standard, Deluxe und Collector’s – neben drei digitalen Editionen: Standard, Deluxe und Ultimate.

Dying Light 2 Stay Human Vorbestellung

Alle Vorbestellungen enthalten ein exklusives digitales Reload-Pack, das ein einzigartiges Outfit, eine Waffe und Paragleiter-Skins enthält. Weitere Details zu allen verfügbaren Editionen finden sich hier.

Techland gab außerdem die Zusammenarbeit mit Dynamite Entertainment für einen Comic mit dem Titel Banshee: I Am The Cure bekannt, der die die Fans auf Dying Light 2 Stay Humans zerrüttete Welt und düstere Geheimnisse einstimmt.

Wer sich auf TechlandGG.com registriert, erhält bereits vor offiziellem Verkaufsstart später im Jahr ein kostenloses digitales Exemplar bis 15. Juli. Techland hat außerdem eine neue Aktivierung gestartet – „Which Kind of Monster Are You?“ – bei der Fans einen Test machen können, um herauszufinden, welche Art von Infizierte sie in der Welt von Dying Light sein würden.

Dying Light 2 Stay Human, veröffentlicht von Techland, kommt am 7. Dezember für PC, PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X|S auf den Markt.