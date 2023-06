Enchanted Portals: Kooperatives 2D-Plattformspiel erscheint für Xbox

Autor:, in / Enchanted Portals

Xixo Games Studio präsentiert einen Gameplay-Trailer zu Enchanted Portals, in dem verschiedene Animationsstile der kniffeligen Level gezeigt werden.

Xixo Games Studio hat im Zuge der Future Games Show einen Gameplay-Trailer zu Enchanted Portals präsentiert, das 2D-Plattformspiel im altmodischen Art-Style erscheint dieses Jahr für Konsolen und PC.

In Enchanted Portals schlüpfen die Spieler in die Rolle der unerfahrenen Zauberer Bobby und Penny, die zwischen den Dimensionen gefangen sind. Sie begeben sich auf die Reise durch bezaubernde Welten, um das Zauberbuch zurückzugewinnen und in ihre eigene Dimension zurückzukehren.

Die kniffeligen Level haben die Entwickler mit verschiedenen Animationsstilen umgesetzt, dazu unterlegt eingängige Musik das Spielgeschehen.

Den neuen Trailer könnt ihr euch hier anschauen: