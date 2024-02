Ender Magnolia: Bloom in the Mist: Release für Xbox angekündigt

Nicht nur über Steam werdet ihr die Gelegenheit haben, Ender Magnolia: Bloom in the Mist zu spielen, der Titel erscheint auch für Xbox und PlayStation.

Das Sequel zu Ender Lilies: Quietus of the Knights namens Ender Magnolia: Bloom in the Mist erscheint für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC. Am 25. März ist das Metroidvania zunächst im Early Access auf Steam verfügbar.

Wann Ender Magnolia: Bloom in the Mist für die Konsole erscheint, ist hingegen nicht bekannt. Zunächst wird es – abhängig vom Feedback – sechs bis zwölf Monate im Early Access verweilen. Anschließend erscheint es außerhalb des Early Access und zum regulären Preis. Der Preis steht ebenfalls noch nicht fest.