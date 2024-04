Eternal Strands: Neues Third-Person Action-Adventure angekündigt

Eternal Strands ist ein neues Third-Person-Action-Adventure, das von Spielen wie Shadow of the Colossus und Monster Hunter inspiriert wurde.

Yellow Brick Games, ein neues, unabhängiges Studio, das 2020 von den AAA-Branchenveteranen Thomas Giroux, Jeff Skalski, Mike Laidlaw und Frédéric St-Laurent B. gegründet wurde, hat soeben seinen Debüt-Titel Eternal Strands in der April-Ausgabe von IGN First angekündigt.

Dieses brandneue Fantasy-Action-Adventure, das von dem 68-köpfigen Team in der Unreal Engine 5 entwickelt wurde, wird ein neues, aufstrebendes Spielerlebnis in die Welt der Videospiele bringen.

Nach mehr als vier Jahren Entwicklungszeit enthüllte das Studio einen Trailer, der zeigt, wie dieses lebendige, farbenfrohe und stilisierte Universum innovative physikbasierte Systeme mit fesselnden Action-Kämpfen für revolutionäre Gameplay-Interaktionen verbindet, bei denen die Welt zu eurer Waffe wird.

Den ersten Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen. Dazu gibt es die ersten 10 Eternal Strands Screenshots in der Galerie für euch.

In diesem 3rd-Person-Action-Adventure spielt ihr die Rolle von Brynn, einer jungen und furchtlosen Weaver, die entschlossen ist, die kulturelle Heimat ihres Volkes wiederzuerlangen, indem sie die Geheimnisse der Enklave aufdeckt, einer einst mächtigen Nation, die jetzt in der Versenkung liegt.

Kämpft gegen epische, 25 Meter hohe, kletterbare Kreaturen – die Archen – und kombiniert dabei magische Fähigkeiten mit einem Arsenal mächtiger Waffen, um die Welt vor dem Zerfall zu bewahren.

Nutzt die Umwelt und extreme Wetterereignisse zu eurem Vorteil in Kämpfen gegen eine große Auswahl an Kreaturen. Taucht ein in eine umfangreiche und reichhaltige Geschichte, in der ihr Beziehungen zu einer Vielzahl von Charakteren aufbauen könnt.

„Unsere Hoffnung bei Eternal Strands ist es, ein Abenteuer abzuliefern, das Spaß und Spannung in die Fantasywelt bringt und gleichzeitig die Spieler ermutigt, mit den Systemen zu experimentieren. Es ist ein ganz anderes Spiel als die, an denen ich in der Vergangenheit gearbeitet habe, und es war ein Vergnügen, die Frage ‚Was ist, wenn der Spieler X tut?‘ mit ‚Cool!‘ zu beantworten. Außerdem ist es aufregend, eine völlig neue Welt zu erschaffen, die zu dieser Art von Spiel ermutigt und darauf reagiert“, Mike Laidlaw, leitender Kreativdirektor bei Yellow Brick Games. ‍“Wir haben dieses Abenteuer vor 4 Jahren während der Pandemie mit nicht mehr als einem Traum und einer Idee begonnen, erstaunliche Spiele mit erstaunlichen Menschen zu bauen. Jetzt hier zu sein, ist ein unglaubliches Gefühl. Es war eine Reise und wir können es kaum erwarten, dass alle sehen, in was wir unsere Herzen und Seelen gesteckt haben. Ich bin aufgeregt“, Jeff Skalski, COO und ausführender Produzent bei Yellow Brick Games.

Eternal Strands wird im Jahr 2025 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen. Das Spiel wurde mit dem Anspruch entwickelt, für jedermann zugänglich zu sein, und soll ein breites Publikum ansprechen, darunter auch die anspruchsvollsten Action-Kampfspieler.