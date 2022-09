Evil West: Feuriges Gameplay-Video feiert Pre-Order-Start

Evil West, der Third Person Action Kracher, welcher euch in die Stiefel eines Vampirjägers schlüpfen lässt, der den Wilden Westen vor der drohenden Dunkelheit bewahren soll, steht nun für Vorbesteller bereit und hat ein neues Gameplay-Video erhalten.

Das Spiel erscheint am 22. November für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC und bietet euch heute in aufragenden 12 Minuten einen Einblick in das Gameplay und die Cutscenes. Gezeigt wird ein früher Level aus der Geschichte von Evil West und zeigt auch einen zusätzlichen Bosskampf.

Schaut euch das ausgiebige Gameplay Video an:

Fans entdecken in Evil West eine Welt aus Cowboys, historischen Figuren und Gothic-Horror, in der politische Intrigen und vertuschte Vampir-Vorfälle eine zentrale Rolle für den jungen Revolverhelden Jesse Rentier und die Vampirjägerorganisation seines Vaters, das Rentier-Institut, spielen. Spieler tauchen genau zu dem Zeitpunkt in die Hitze des Gefechts ein, an dem das Rentier-Institut in eine schwere Krise gerät und kämpfen in einem brennenden Gebäude gegen bösartige Horden blutrünstiger Monster. Dabei feuern sie ihr treues Gewehr leer, nutzen die bahnbrechenden Erfindungen des Rentier-Institut und schwingen ihre Nahkampfwaffen. Die Vampirseuche hat unerbittlich zugeschlagen und es ist Zeit, am 22. November genau das Gleiche zu tun!