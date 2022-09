Fallout 76: Kostenlose The Pitt-Erweiterung erscheint nächste Woche

Autor:, in / Fallout 76

Expeditionen: The Pitt, eines der bisher größten Updates, erscheint nächste Woche kostenlos für alle Fallout 76-Spieler.

Nächste Woche Dienstag, den 13. September ist es endlich so weit: Expeditionen: The Pitt, eines der bisher größten Updates, erscheint kostenlos für alle Fallout 76-Spieler.

Im folgenden Video gibt es weitere Details:

Ihr wollt noch mehr über das „The Pitt“-Update wissen? Kein Problem, hier ist eine Übersicht der zentralen Features und Verbesserungen von Bethesda, die der Patch ins Spiel bringen wird:

Die Responder sind zurück! – Eine neue Generation von Respondern hat sich zusammengefunden, um der edlen Mission der einstigen Fraktion wieder Leben einzuhauchen. Sie haben sich im Whitespring-Resort niedergelassen, das sie nun „Die Whitespring-Zuflucht“ nennen. Schließen Sie tägliche Quests für die Responder ab, um die Ultrazellen-Batterie des Vertibirds aufzuladen, und gehen Sie auf eine Expedition nach The Pitt .

– Eine neue Generation von Respondern hat sich zusammengefunden, um der edlen Mission der einstigen Fraktion wieder Leben einzuhauchen. Sie haben sich im Whitespring-Resort niedergelassen, das sie nun „Die Whitespring-Zuflucht“ nennen. Schließen Sie tägliche Quests für die Responder ab, um die Ultrazellen-Batterie des Vertibirds aufzuladen, und gehen Sie auf eine Expedition nach . Mehr Missionen – Starten Sie den Vertibird und fliegen Sie an der Seite von bis zu drei weiteren Teammitgliedern nach The Pitt . Dort erwarten Sie herausfordernde, wiederholbare Missionen.

– Starten Sie den Vertibird und fliegen Sie an der Seite von bis zu drei weiteren Teammitgliedern nach . Dort erwarten Sie herausfordernde, wiederholbare Missionen. Belohnungen – In The Pitt erhalten Sie für Ihre Mühen legendäre Ausrüstung, Legendär-Scheine oder Schatzanleihen, diverse Beute und jede Menge EP. Zudem gibt es neue Baupläne und Briefmarken als neue Spielwährung.

– In erhalten Sie für Ihre Mühen legendäre Ausrüstung, Legendär-Scheine oder Schatzanleihen, diverse Beute und jede Menge EP. Zudem gibt es neue Baupläne und Briefmarken als neue Spielwährung. Tschüss, „Dread Island“. Hallo, „Stadt aus Stahl“! – Machen Sie einen Roadtrip mit Red Rocket, um Pittsburgh, Pennsylvania in all seinem (ehemaligen) Glanz zu erleben, und zwar auf einem brandneuen Spielbrett namens „Stadt aus Stahl“. Auf Ihrem Weg durch Saison 10 werden Sie Ränge aufsteigen und jede Menge frischer Belohnungen einsacken können, einschließlich der Automatik-Axt und der Gewerkschafts-Powerrüstung.

Natürlich wird das „The Pitt“-Update neben all den oben angeführten Features auch eine ganze Reihe Verbesserungen und Fehlerbehebungen umfassen. Auf Fallout.com werden die Patchnotes veröffentlicht, sobald die Wartungsarbeiten am Dienstag, 13. September beginnen.